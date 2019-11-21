Касимовцы забросали детскую коляску бутылками от пива

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В Касимове неизвестные забросали детскую коляску пластиковыми бутылками от пива. Фотографию опубликовали в группе «
Известно, что коляску оставили в подъезде и накрыли. Однако это не помешало кому-то оставить в ней мусор.
В комментариях пользователи сети предположили, что это могла быть умышленная месть родителям ребенка, которые, возможно, «кому-то насолили». Однако другие подписчики отметили, что в любом случает «детская коляска тут ни при чем».
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