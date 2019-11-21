Хирурги рязанской ОКБ прооперировали пациенту руку через маленькие проколы

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Хирурурги рязанской ОКБ прооперировали пациенту руку через оптическую трубку. Об этом
Операцию провели артроскопически, через маленькие проколы, а за действиями наблюдали через оптическую трубку диаметром 1,9 мм.
Пациент получил травму во время игры в футбол. Травма осложнилась, на месте перелома образовался ложный сустав.
Молодого человека четыре года его беспокоили боли и ограничение движения в лучезапястном суставе.
«С помощью микрохирургической техники врачи достигли места ложного сустава, иссекли ткань между костными фрагментами. Для того, чтобы перелом сросся, потребовался „строительный материал“ для клеток — фрагмент костной ткани», — написал Хубезов.
Фрагмент взяли из тазовой кости и поместили в зону ложного сустава. После этого костные отломки зафиксировали металлоконструкциями.
По словам специалистов, в ближайшее время пациент вернется к активному образу жизни.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМинэнерго подтвердило готовность «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» к отопительному сезону
|
cледующая новость →В Казани пенсионер умер в очереди за справкой от нарколога для «прав»
При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.