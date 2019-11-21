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16:03, 21 ноября 2019 230
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Хирурги рязанской ОКБ прооперировали пациенту руку через маленькие проколы

Хирурги рязанской ОКБ прооперировали пациенту руку через маленькие проколы

Хирурурги рязанской ОКБ прооперировали пациенту руку через оптическую трубку. Об этом сообщил главврач больницы Дмитрий Хубезов «ВКонтакте».

Операцию провели артроскопически, через маленькие проколы, а за действиями наблюдали через оптическую трубку диаметром 1,9 мм.

Пациент получил травму во время игры в футбол. Травма осложнилась, на месте перелома образовался ложный сустав.

Молодого человека четыре года его беспокоили боли и ограничение движения в лучезапястном суставе.

«С помощью микрохирургической техники врачи достигли места ложного сустава, иссекли ткань между костными фрагментами. Для того, чтобы перелом сросся, потребовался „строительный материал“ для клеток — фрагмент костной ткани», — написал Хубезов.

Фрагмент взяли из тазовой кости и поместили в зону ложного сустава. После этого костные отломки зафиксировали металлоконструкциями.

По словам специалистов, в ближайшее время пациент вернется к активному образу жизни.


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