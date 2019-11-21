Грязь, мыши и тараканы. Студенты рязанского госуниверситета пожаловались на ужасные условия в общежитиях

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Студенты РГУ имени Сергея Есенина пожаловались на ужасные условия в общежитиях университета. По их словам, в зданиях на улице Урицкого и на Касимовском шоссе «царит антисанитария» — в туалетах и душевых грязно, ползают тараканы.
А одна из студенток заявила, что видела в своей комнате мышь.
Молодых людей также беспокоят неработающие стиральные машинки. Они предполагают, что причина этого в плохой проводке.
«Не у всех есть возможность ездить к родственникам и стирать одежду и постельное белье у них. Мы уже готовы платить за стирку!» — посетовали обитатели общежития.
Они добавили, что неоднократно обсуждали эту тему, в частности, с комендантом. Однако постоянно получали один ответ — мол, скоро заработает.
Кроме того, жильцам приходится за свой счет покупать лампочки в комнаты. «На протяжении последних трех лет их выдавали на вахте», — пояснили они.
По словам студентов, обращение к руководству вуза не приносит никакой пользы, поэтому все проблемы они пытаются решать самостоятельно.
Напомним, ректор РГУ
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