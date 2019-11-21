Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:42, 21 ноября 2019 581
 0    0

Грязь, мыши и тараканы. Студенты рязанского госуниверситета пожаловались на ужасные условия в общежитиях 1

Грязь, мыши и тараканы. Студенты рязанского госуниверситета пожаловались на ужасные условия в общежитиях

Студенты РГУ имени Сергея Есенина пожаловались на ужасные условия в общежитиях университета. По их словам, в зданиях на улице Урицкого и на Касимовском шоссе «царит антисанитария» — в туалетах и душевых грязно, ползают тараканы.

А одна из студенток заявила, что видела в своей комнате мышь.

Молодых людей также беспокоят неработающие стиральные машинки. Они предполагают, что причина этого в плохой проводке.

«Не у всех есть возможность ездить к родственникам и стирать одежду и постельное белье у них. Мы уже готовы платить за стирку!» — посетовали обитатели общежития.

Они добавили, что неоднократно обсуждали эту тему, в частности, с комендантом. Однако постоянно получали один ответ — мол, скоро заработает.

Кроме того, жильцам приходится за свой счет покупать лампочки в комнаты. «На протяжении последних трех лет их выдавали на вахте», — пояснили они.

По словам студентов, обращение к руководству вуза не приносит никакой пользы, поэтому все проблемы они пытаются решать самостоятельно.

Напомним, ректор РГУ решил продолжить работу после истории с уголовным делом. Позже в университете опровергли информацию о финансовых проблемах вуза, а студентам повысили стипендию.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 дней назад
Рязанские полицейские почти год выясняют последствия аварии, в которой погибла 20-летняя девушка

Рязанские полицейские почти год выясняют последствия аварии, в которой погибла 20-летняя девушка

Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:23, 8 ноября 2019 4 747
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 10
13:25, 13 ноября 2019 4 852
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 12
11:28, 11 ноября 2019 2 874
Малое шоссе у «Виктории Плазы» сделают пешеходным 13
8:09, 10 ноября 2019 2 478
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
10:27, 20 ноября 2019 4 778
Названы новые цены на получение медсправок для рязанских водителей 3
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум