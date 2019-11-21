Госдума запретила продажу гаджетов без российского ПО

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Госдума запретила продажу гаджетов без российского программного обеспечения. Об этом передает
С 1 июля 2020 года на смартфоны, компьютеры и телевизоры необходимо будет устанавливать российское ПО.
Полный список гаджетов и программного обеспечения определит правительство.
Ранее в комитете по экономической политике заявили, что закон направлен на защиту прав потребителей и развитию российских ИТ-компаний.
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Мастер-приемщик одного из рязанских автосервисов Александр Донцов рассказал РЗН. инфо об основных правилах хранения летней резины.