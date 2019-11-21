RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Госдума упростила взыскание зарплат с работодателей-должников. Об этом сообщил
Поправки к Трудовому кодексу приняли в третьем чтении. Согласно ним, сотрудники смогут обращаться в трудовую инспекцию, которая готовит документ о принудительном взыскании долга по зарплате.
По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, большая часть работодателей предпочтет погасить долг уже на этом этапе, чтобы не нести дополнительные расходы из-за судебного разбирательства.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЦена медсправок для рязанских водителей увеличится, несмотря на уступки Минздрава
|
cледующая новость →В Рязани школьник ударил сверстника ножом в лицо
При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.