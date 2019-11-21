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12:38, 21 ноября 2019 374
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Две рязанки украли водосточные трубы для капремонта дома

Две рязанки украли водосточные трубы для капремонта дома

Две рязанки украли водосточные трубы, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился руководитель предприятия, который организовал капремонт одного из домов на улице Энгельса. Пропажу 20 секций обнаружили работники, планировавшие установить их. Злоумышленниц разыскали при помощи камер видеонаблюдения.

Выяснилось, что вечером 47-летние женщины увидели на улице трубы и решили украсть их. Утром рязанки сдали похищенное в пункт приема вторсырья и купили алкоголь.

В отношении злоумышленниц решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 158 УК.


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