Две рязанки стали финалистками российского конкурса

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Рязанки Надежда Драгонер и Ульяна Жучкова стали финалистками конкурса «Время женщин-2019», который ежегодно проводит журнал «Домашний очаг». Об этом сообщил
Финал конкурса пройдет в Москве 28 ноября. За победу сразятся 11 женщин.
Главный приз этого года — земельный участок. Также некоторые финалистки получат спецпризы.
В состав жюри вошли Тутта Ларсен, Аврора, Татьяна Лазарева, Лиза Арзамасова и другие звезды.
Фото с сайта журнала «Домашний очаг»
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