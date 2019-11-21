Депутаты облдумы обсудили итоги сельскохозяйственного года

В среду, 20 ноября, на правительственном часе в облдуме депутаты обсудили итоги сельскохозяйственного года. Министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин рассказал, что в 2019 году в регионе собрали два миллиона 150 тысяч зерна.

Он отметил, что в истории рязанского земледелия больше зерна собирали лишь дважды — в 1973 и 2017 годах.

Докладчик добавил, что в этом году сложились идеальные погодные условия для масличных культур, особенно для подсолнечника.

По словам министра, в целом от реализации продукции растениеводства ожидается получить прибыль более 3,8 млрд. рублей, что на 425 млн. больше уровня прошлого года.

Шемякин рассказал, что одно из приоритетных направлений сельского хозяйства — ввод в оборот неиспользованной пашни. По его словам, выработанные меры поддержки позволяют вводить по 25-30 тысяч гектаров в год.

Депутат Николай Митрохин поинтересовался, что необходимо сделать, чтобы те земли, которые еще не введены в сельхозоборот, ввели в ближайшее время. Шемякин попросил бюджетной поддержки у депутатов и отметил, что для стимулирования сельхозтоваропроизводителей планируется увеличить ставку субсидирования за ввод этих земель с 50 до 70 процентов.

В 2019 году сохраняется положительная динамика в производстве молока, мяса и яйца. По прогнозу, производство молока в 2019 году составит около 400 тысяч тонн (на 8% больше, чем в 2018 году).

По предварительным прогнозам, на 2020 год ожидается рост производства молока — 425 тысяч тонн (в 2019 — 68,4 тысяч тонн), скота и птицы на убой — 71,7 тысяч тонн, яиц — миллиард штук (в 2019 — 914 миллионов).

По итогам 2019 года доход от их продажи продовольственных товаров составил более 51 миллиарда рублей, что на 3,4 млрд. выше уровня 2018 года.

В регионе также продолжается реализация крупных инвестиционных проектов на сумму 39 млрд. рублей. В 2019 году завершилось строительство крупнейшего животноводческого комплекса на шесть тысяч голов за 4,6 млрд. рублей, не только в регионе, но и в европейской части России. Завершилось строительство первого этапа тепличного комплекса на 11 гектаров.

В ближайшие годы планируется реализация еще 28 инвестиционных проектов на общую сумму 76 млрд. рублей. По словам Шемякина, будет создано более 2500 новых рабочих мест.

В декабре из федерального бюджета ожидается 707 миллионов рублей на возмещение затрат на строительство животноводческих комплексов и два с половиной миллиона на улучшение жилищных условий граждан.

Депутат Михаил Кривцов поинтересовался, на какой стадии находится разработка подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» и финансирование каких предприятий планируется осуществить в ближайшие три года, он отметил, что старт ее реализация планируется с 2020 года. Шемякин отметил, что проект программы находится на согласовании в областном правительстве.

На 2020 год финансирование по ней составит 171 млн. рублей из федерального бюджета.

«Это позволит построить два поселка комплексно-компактной застройки и заложить еще три», — сказал министр.

Средства также пойдут на улучшение жилищных условий, развитие газификации, водоснабжения, возмещение затрат сельхозпроизводителям и затрат по прохождению производственной практики.