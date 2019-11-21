Депутаты гордумы обсудили градостроительный проект стоимостью 17 миллионов

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В четверг, 21 ноября, на заседании комитета по градостроительной деятельности депутаты гордумы обсудили проект городского бюджета на 2020 год и планового периода на 2021-22 годы.
По словам начальника финансово-казначейского управления администрации Рязани Светланы Финогеновой, доходная часть бюджета города на следующий год равна 9,8 миллиарда рублей. Расходы составят 10,2 миллиарда рублей.
«На разработку градостроительной проектной документации планируется направить 17 миллионов рублей. В частности, на эти средства подготовят проекты дорог и сети водоснабжения в рамках обеспечения инженерными коммуникациями участков под строительство жилья для многодетных семей», — отметила Финогенова.
Кроме того, она подчеркнула, что двести тысяч рублей направят на разработку топографических планов в масштабе 1:500. Такую же сумму потратят на развитие застроенных территорий Рязани. Расходы на организацию работ по оформлению земельных участков тоже оценили в двести тысяч рублей.
По итогу заседания депутаты решили направить проект на рассмотрение в комитет по бюджету и налоговой политике.
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