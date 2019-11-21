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9:54, 21 ноября 2019 247
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Безработного рязанца накажут за долги по алиментам

Безработного рязанца накажут за долги по алиментам

Рязанка обратилась к приставам, чтобы ее бывшего мужа наказали за неуплату алиментов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Известно, что мужчина лишился работы. Сначала он частично выплачивал деньги, а потом перестал это делать совсем. В настоящее время его долг составляет около 200 тысяч рублей.

В отношении рязанца составили протокол по части 5.35. КоАП.

«В дальнейшем мужчина может быть привлечен к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 УК, в таком случае ему грозят исправительные работы на срок до одного года, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года», — говорится в сообщении.


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