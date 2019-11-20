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Житель Воронежской области избил до смерти собутыльника. Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК. Об этом сообщил
Установлено, что вечером 27 апреля в доме по улице Первомайская села Листопадовка обвиняемый, находясь в гостях, выпивал с хозяйкой и ее сожителем. Во время общения между мужчинами возникла ссора, после которой местный житель избил знакомого.
Потерпевший от полученных травм через несколько дней скончался в больнице.
Ранее судимый за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и имущественные преступления мужчина вину свою признал частично.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.
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