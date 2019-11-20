Якутских школьников обязали каждое утро петь гимн России

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Фото: Pixabay.com
Министр образования и науки Якутии Владимир Егоров обязал учеников всех школ республики ежедневно петь гимн России. Они начнут делать это с 21 ноября, передает
Нововведение появилось после того, как глава Якутии Айсен Николаев поручил чиновникам разработать проект «Мы — будущее России».
Николаев подписал указ, в котором говорится, что проект поможет молодежи «формировать траекторию жизни, наполнять ее нравственными ценностями и смыслами».
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