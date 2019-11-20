Воронежские ТОСы поборются за гранты

В Воронежской области стартовал ежегодный конкурс общественно полезных проектов Территориальных общественных самоуправлений (ТОС) на 2020 год. Заявки на гранты принимают до 25 декабря.

В 2019 году механизм поддержки инициатив ТОС в Воронежской области признали лучшим в стране.

«Реализация проектов ТОС — это составляющая часть инициативного бюджетирования. В 2019 году были увеличены денежные средства на гранты в рамках конкурса общественно полезных проектов ТОС до 90 млн. рублей, что позволило поддержать большее количество достойных проектов. В 2020 году мы планируем продолжить эту работу и также направить на реализацию проектов инициативных воронежцев 90 млн рублей», — рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

По его словам, главной идеей ТОС является объединение граждан. Спикер регионального парламента считает, что инициативы ТОС становятся более продуманными, появляются новые идеи и форматы проектов.

«И здесь очень важна поддержка властей любого уровня, — отметил Нетесов. — Жители Воронежской области видят, что их начинания, в реализации которых власть служит помощником, гораздо эффективнее, чем просто ожидание от государства каких-то благ».

Всего за время существования конкурса в регионе при участии ТОС реализовали 1 587 проектов, создали более 2 тысяч ТОС. Отмечается, что в работу вовлекли более 500 тысяч человек.

В прошлом году победителями конкурса стали 260 ТОСов. Лидирующие позиции по количеству ТОСов-победителей заняли Россошанский и Новохоперский районы — у них по 15 победителей.

Воронежская область — один из первых регионов, где стартовала работа с ТОСами. Конкурс проектов ТОС проводится с 2015 года.

В области выстроили систему организации мероприятий по созданию в муниципальных образованиях комфортной среды с участием органов исполнительной власти и депутатов всех уровней. Так, депутаты облдумы участвуют в обучении общественников, оценке и корректировке их заявок, помогают в подготовке документов на получение грантов.

«Главный залог успеха нашего проекта — желание людей, жителей Воронежской области, делать свою территорию лучше, вкладывать свой труд, время и финансы. Наша задача, как организаторов, сделать конкурс максимально прозрачным. За 5 лет мы уже провели более 200 образовательных мероприятий, в которых приняли участие более 5 тысяч активистов ТОС», — подчеркнул председатель комитета облдумы по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций, председатель областного общественного совета по развитию ТОС Артем Зубков.

Заявки ТОСов на гранты принимает Ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области» до 25 декабря. Их подают на сайте .

Публичная защита проектов пройдет в муниципальных районах и городских округах с 3 февраля по 6 марта 2020 года. Победителей назовут до 27 марта. Проекты, которые получат государственную поддержку, должны быть реализованы до 15 октября 2020 года. С положением о конкурсе и его сроками можно ознакомиться на сайте tosvrn.ru в разделе «Документы» — «Конкурсная документация».

Артем Зубков уточнил, что проекты будут оценивать по следующим критериям: уровень проектной проработки мероприятий, связанных с выполнением гранта; социальная значимость проблемы, затронутой в проекте; устойчивость проекта (перспектива продолжения деятельности по окончании гранта); личный вклад членов ТОС, участвующих в реализации проекта; наличие финансовой и иной помощи сторонних организаций; социально-значимая деятельность органов ТОС; результаты очной защиты проектов.