Воронежские ТОСы поборются за гранты

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В Воронежской области стартовал ежегодный конкурс общественно полезных проектов Территориальных общественных самоуправлений (ТОС) на 2020 год. Заявки на гранты принимают до 25 декабря.
В 2019 году механизм поддержки инициатив ТОС в Воронежской области признали лучшим в стране.
«Реализация проектов ТОС — это составляющая часть инициативного бюджетирования. В 2019 году были увеличены денежные средства на гранты в рамках конкурса общественно полезных проектов ТОС до 90 млн. рублей, что позволило поддержать большее количество достойных проектов. В 2020 году мы планируем продолжить эту работу и также направить на реализацию проектов инициативных воронежцев 90 млн рублей», — рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.
По его словам, главной идеей ТОС является объединение граждан. Спикер регионального парламента считает, что инициативы ТОС становятся более продуманными, появляются новые идеи и форматы проектов.
«И здесь очень важна поддержка властей любого уровня, — отметил Нетесов. — Жители Воронежской области видят, что их начинания, в реализации которых власть служит помощником, гораздо эффективнее, чем просто ожидание от государства каких-то благ».
Всего за время существования конкурса в регионе при участии ТОС реализовали 1 587 проектов, создали более 2 тысяч ТОС. Отмечается, что в работу вовлекли более 500 тысяч человек.
В прошлом году победителями конкурса стали 260 ТОСов. Лидирующие позиции по количеству ТОСов-победителей заняли Россошанский и Новохоперский районы — у них по 15 победителей.
Воронежская область — один из первых регионов, где стартовала работа с ТОСами. Конкурс проектов ТОС проводится с 2015 года.
В области выстроили систему организации мероприятий по созданию в муниципальных образованиях комфортной среды с участием органов исполнительной власти и депутатов всех уровней. Так, депутаты облдумы участвуют в обучении общественников, оценке и корректировке их заявок, помогают в подготовке документов на получение грантов.
«Главный залог успеха нашего проекта — желание людей, жителей Воронежской области, делать свою территорию лучше, вкладывать свой труд, время и финансы. Наша задача, как организаторов, сделать конкурс максимально прозрачным. За 5 лет мы уже провели более 200 образовательных мероприятий, в которых приняли участие более 5 тысяч активистов ТОС», — подчеркнул председатель комитета облдумы по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций, председатель областного общественного совета по развитию ТОС Артем Зубков.
Заявки ТОСов на гранты принимает Ассоциация «Совет муниципальных образований Воронежской области» до 25 декабря. Их подают на
Публичная защита проектов пройдет в муниципальных районах и городских округах с 3 февраля по 6 марта 2020 года. Победителей назовут до 27 марта. Проекты, которые получат государственную поддержку, должны быть реализованы до 15 октября 2020 года. С положением о конкурсе и его сроками можно ознакомиться на сайте tosvrn.ru в разделе «Документы» — «Конкурсная документация».
Артем Зубков уточнил, что проекты будут оценивать по следующим критериям: уровень проектной проработки мероприятий, связанных с выполнением гранта; социальная значимость проблемы, затронутой в проекте; устойчивость проекта (перспектива продолжения деятельности по окончании гранта); личный вклад членов ТОС, участвующих в реализации проекта; наличие финансовой и иной помощи сторонних организаций; социально-значимая деятельность органов ТОС; результаты очной защиты проектов.
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