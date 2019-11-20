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17:49, 20 ноября 2019 90
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Воронежцев предупредили об ухудшении погоды

Воронежцев предупредили об ухудшении погоды

В среду, 20 ноября, в Воронежской области ухудшится погода. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Ожидается понижение температуры, возможны снег и гололедица. Полиция попросила водителей быть внимательными при проезде пешеходных переходов, мостов, эстакад, спусков.

Автолюбителям напомнили, что необходимо поменять резину на летнюю.

При трудных ситуациях на дорогах жители Воронежа могут обратиться по телефонам: (8473) 269-60-79 (дежурная часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Воронежу), (8473) 269-61-02 (дежурная часть УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области) или 112.


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Советы и правила. Рязанцам рассказали, как хранить летнюю резину

Советы и правила. Рязанцам рассказали, как хранить летнюю резину

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