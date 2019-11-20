Воронежцев предупредили об ухудшении погоды

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В среду, 20 ноября, в Воронежской области ухудшится погода. Об этом сообщила
Ожидается понижение температуры, возможны снег и гололедица. Полиция попросила водителей быть внимательными при проезде пешеходных переходов, мостов, эстакад, спусков.
Автолюбителям напомнили, что необходимо поменять резину на летнюю.
При трудных ситуациях на дорогах жители Воронежа могут обратиться по телефонам: (8473) 269-60-79 (дежурная часть отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Воронежу), (8473) 269-61-02 (дежурная часть УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области) или 112.
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Мастер-приемщик одного из рязанских автосервисов Александр Донцов рассказал РЗН. инфо об основных правилах хранения летней резины.