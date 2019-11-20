Владимирский бюджет на 2020-2022 годы обсудили на публичных слушаниях

Во вторник, 19 ноября, в заксобрании Владимирской области прошли публичные слушания, на которых обсудили бюджет области на 2020-2022 годы. Участниками слушаний стали представители муниципалитетов и ведомств, общественники и омбудсмены, журналисты и неравнодушные граждане.

Доходы областной казны на следующий год составляют почти 63 миллиарда рублей, расходы — более 65 миллиардов. Дефицит областного бюджета — почти 2,5 миллиарда рублей и не более 5,5% от всех налоговых и неналоговых доходов.

Основные характеристики областного бюджета на 2021-22 года:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2021 — более 62,3 млрд;

на 2022 — чуть более 64 млрд рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2021 год — около 64,4 млрд;

на 2022 — почти 65 млрд рублей;

дефицит областного бюджета на 2021 год запланирован на сумму чуть более 2 млрд;

к 2022 году дефицит бюджета планируют снизить до суммы менее миллиарда — 800 миллионов рублей.

При это председатель профильного комитета заксобрания Михаил Максюков напомнил, что на бездефицитный бюджет планировали выйти еще в 2021 году, и пока задача не выполняется.

Депутаты отметили, что основными приоритетами при работе над бюджетом остаются социальные обязательства перед гражданами (71% средств идет именно на социальную сферу).

В этом году почти 100% субсидий распределены уже на этапе проработки бюджета, это делает возможным для муниципалитетов начать планомерную работу со своими бюджетами уже сейчас. Значит, теперь власти на местах смогут спокойно спланировать, на что распределить эти деньги.

Кроме того, в проекте бюджета на 2020 и плановую трехлетку выделены значительные средства на реализацию нацпроектов, при этом собственная доходная часть областной казны, по словам председателя комитета по бюджетной и налоговой политике Михаила Максюкова, не очень велика.

«Несмотря на то, что много мер принимается, чтобы увеличить экономический потенциал области (предоставляются льготы для инвесторов, создаются условия для функционирования особых зон для увеличения инвестиций в регион, более десятка миллиардов ежегодно направляется на реальный сектор экономики, и в 20 году эта практика будет продолжена), рост валового регионального продукта по прогнозам на 1% в год — это точно не тот темп, который нужен нам всем и региону для динамичного развития, — пояснил Максюков, — поэтому депутаты и участники публичных слушаний особо обращают внимание экономического блока администрации на эти цифры и ситуацию».

По словам депутатов, положительным моментом бюджета 20 года будет перераспределение миллиарда рублей из областной казны в адрес муниципалитетов. Напомним , речь о перераспределении в пользу муниципалитетов транспортного налога, части налога, собираемого по «упрощенке», и взносов за негативное воздействие на окружающую среду. При этом объем некоторых дотаций для муниципалитетов сокращается.

«Чтобы позитивный тренд „близкого людям бюджета“ не был омрачен тем, что фактически одной рукой муниципалитетам дают удочку в виде перераспределения налогов, а второй рукой отбирают у них рыбу в виде дотаций, депутаты и участники публичных слушаний рекомендуют областной администрации сохранить объем поддержки муниципалитетов на уровне 19 года», — подчеркнул Михаил Максюков.

Так, например, при перераспределении транспортных акцизов с учетом видов дорожного покрытия в некоторых муниципалитетах, где больше асфальтированных дорог, увеличили дорожные фонды, а для тех, у кого больше щебеночных или грунтовых дорог, эти показатели снизились. Здесь депутаты тоже рекомендовали областной власти сохранить за счет субсидий прежний уровень финансирования.

Отметили депутаты инициативу предоставления Владимиру средств для ремонта образовательных учреждений. Речь идет о тех ситуациях, когда школе или детсаду не нужен капитальный ремонт, а только, например, новые окна.