RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Воронежской области пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген. Об этом сообщает «
По данным телеканала, этот случай произошел в Семилукской больнице. Главврач Алексей Акульшин рассказал, что женщину уволили «в тот же день».
«В ее объяснительной сказано, что у нее сложились вот такие семейные обстоятельства», — пояснил мужчина.
Перед пациентами извинились.
В соцсетях появилось видео разбирательств родителей с врачом. Мужчина кричит на сидящую женщину с белом халате, та на него не реагирует. Она также не отозвалась на слова о поломанных руках ребенка, которому нужен рентген.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьДержатели карт «Сбербанка» смогут получить до ста процентов «Спасибо» от суммы чека на любых заправках
|
cледующая новость →Владимирский бюджет на 2020-2022 годы обсудили на публичных слушаниях
Мастер-приемщик одного из рязанских автосервисов Александр Донцов рассказал РЗН. инфо об основных правилах хранения летней резины.