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11:39, 20 ноября 2019 151
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В Воронежской области пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген

В Воронежской области пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген

В Воронежской области пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген. Об этом сообщает «360».

По данным телеканала, этот случай произошел в Семилукской больнице. Главврач Алексей Акульшин рассказал, что женщину уволили «в тот же день».

«В ее объяснительной сказано, что у нее сложились вот такие семейные обстоятельства», — пояснил мужчина.

Перед пациентами извинились.

В соцсетях появилось видео разбирательств родителей с врачом. Мужчина кричит на сидящую женщину с белом халате, та на него не реагирует. Она также не отозвалась на слова о поломанных руках ребенка, которому нужен рентген.


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