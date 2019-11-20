В Воронежской области мужчина отобрал у прохожей телефон и деньги, угрожая бутылкой

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Фото: Ru.wikipedia.org
В Бутурлиновском районе за разбойное нападение в поселке Зеленый задержали 41-летнего местного жителя, сообщила пресс-служба УМВД по Воронежской области.
Вечером 17 ноября подозреваемый на улице встретил 46-летнюю женщину. Мужчина, угрожая стеклянной бутылкой, отобрал у потерпевшей телефон, деньги и банковскую карту. Кроме того, злоумышленник потребовал назвать пин-коды от карт и затем скрылся.
Потерпевшая добралась до дома своей знакомой, откуда вызвала полицейских.
Злоумышленника удалось найти по царапинам на лице, которые оставила пострадавшая. Его задержали.
В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК.
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