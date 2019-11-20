В Воронеже отложили открытие движения через водохранилище

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Движение по мосту через Воронежское водохранилище откроют в следующем году. Об этом сообщил портал «Online Воронеж» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Ожидается, что движение запустят весной 2020 года.
Ранее сообщалось, что мост откроют в декабре, но испортившаяся погода помешала планам.
Проезд через водохранилище закрыли в августе 2019 года. На проект потребовалось около 11 месяцев, власти заявляли, что «попробуют сократить» этот срок.
Справка
Мост построен в 1972 году, его длина — 211 метров. За 47 лет эксплуатации инженерного сооружения это первый капитальный ремонт его конструкций.
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