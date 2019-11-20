Вжух и… В Томске депутат сравнила студентов с солеными огурцами

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Фото: Pixabay.com
Председатель законодательной думы Томской области Оксана Козловская сравнила студентов с солеными огурцами в банке. Запись ее выступления опубликовали в Telegram-канале TOMSKPOLIT.
Козловская назвала Томск трехлитровой банкой с рассолом, а молодых людей — с огурцами.
«И вы, попадая туда (в банку — прим. ред.), либо становитесь, извините, едреными и хрустящими, в профессиональном смысле слова, — сказала женщина. — Но банка иногда бывает и неудачной, закисает. Не то добавили, мало положили, а может быть плохо закатали».
Он также добавила, что «не все зависит от огурца, очень многое зависит от рассола».
Авторы канала отмечают, что Козловская приводила эту метафору в 2010 году олигарху Виктору Вексельбергу, в 2011 году — Владимиру Путину.
«Рассол вообще полезный продукт», — поддержал Козловскую тогдашний премьер-министр.
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