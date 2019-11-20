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16:21, 20 ноября 2019 374
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В Рязани продолжает дорожать бензин

В Рязани продолжает дорожать бензин

Средняя стоимость одного литра бензина в Рязани повысилась на 0,03 копейки — до 43,28 рубля.

Данные мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат» в среду, 20 ноября.

Цены на бензин за прошедшую неделю:

  • АИ-92 — 41,81 рубля (+0,03 копейки);
  • АИ-95 — 44,81 рубля (+0,04 копейки);
  • АИ-98 — 52,14 рубля (не изменилась).

Цена на дизельное топливо за неделю увеличилась на копейку — 46,21 рубля за литр.


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