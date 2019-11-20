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Фото: Администрация Рязани
В Рязани отремонтировали дороги на еще двух улицах. Это улицы 10-я Линия и Чкалова,
В порядок привели участок от дома №2б на улице 10-я Линия до пересечения с улицей Ленинского Комсомола. Его протяженность — 375 метров. Рабочие отремонтировали дороги, сделали съезды, бордюры и отрегулировали высоту люков.
На улице Чкалова заменили 445 метров асфальта (от площади Димитрова до пересечения с улицей Весенней). Кроме того, дорожники отремонтировлаи тротуары и съезды, заделали ямы на пешеходном переходе к школе №17 и подняли люки и колодцы. Также на улице Чкалова сделали
Работы провели по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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