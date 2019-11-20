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9:37, 20 ноября 2019 95
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В Роструде рассказали, как продлить новогодние выходные

В Роструде рассказали, как продлить новогодние выходные

Фото: Pixabay.com

В Роструде рассказали, как продлить новогодние выходные. Так, работники могут присоединить к каникулам часть отпуска или весь целиком, пишет «Российская газета».

Согласно Трудовому кодексу, отпуск можно взять после полугода непрерывной работы на одном месте (раньше — по соглашению сторон). Затем отпуск предоставляется в любое время — в соответствии с составленным графиком.

В Роструде отметили, что отпуск можно взять с 9 января. Для этого нужно заранее внести эту дату в график отпусков или просто договориться с работодателем. Об отпуске работника официально уведомляют за две недели.

Напомним, в этом году новогодние каникулы длятся с 1 по 8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.


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