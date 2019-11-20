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Фото: Pixabay.com
В Роструде рассказали, как продлить новогодние выходные. Так, работники могут присоединить к каникулам часть отпуска или весь целиком, пишет «
Согласно Трудовому кодексу, отпуск можно взять после полугода непрерывной работы на одном месте (раньше — по соглашению сторон). Затем отпуск предоставляется в любое время — в соответствии с составленным графиком.
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Напомним, в этом году новогодние каникулы
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