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Фото: Издательство «Пресса»
Во вторник, 19 ноября, в Новомичуринске переделали граффити с девочкой в военной форме из-за возмущений местных жителей. Об этом пишет ИД «
Рисунок на торце жилого дома 27 «Д»
«Девочка в военной форме с букетом цветов на фоне цифр, символизирующих 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, вызвала бурные споры пользователей в соцсетях. В эмоциональном обсуждении участвовали люди из разных городов России. Некоторым пользователям показалось, что на девочке не советская пилотка, а нечто напоминающее головной убор солдата вермахта», — говорится в сообщении.
Пользователям не понравились головной убор девочки и бледный цвет стрел.
Глава администрации Новомичуринска Сергей Кленушкин заявил, что претензии местных «не могли оставить без внимания». Художник Алексей Будников из Москвы перекрасил одну из цифр, головной убор исправил новомичуринец Олег Ярославский.
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