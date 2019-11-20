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Фото: Издательство «Пресса»
В Клепиковском районе перевернулась фура. Авария произошла в среду, 19 ноября, в 11:45 на 212 километре трассы Москва-Егорьевск-Тума-Касимов, сообщает издательство «
Примерно в четырех километрах от поворота на Давыдово MAN c полуприцепом занесло, он опрокинулся.
Фура перекрыла дорогу. Автоинспекторам пришлось ограничить движение.
Водитель не пострадал.
Отмечается, что фура ехала из Касимова в Москву.
Ранее сообщалось, что перевернулись
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.