Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:19, 20 ноября 2019 112
 0    0

В декабре в Воронеже снесут 18 киосков

В декабре в Воронеже снесут 18 киосков

В декабре в Воронеже снесут 18 киосков, сообщил сайт «Блокнот Воронеж».

Объекты под снос нашлись во всех районах города, кроме Левобережного.

В Железнодорожном районе снесут киоски на улицах Электровозной, 12, Урывского, 11, Остужева, 22, Ленинском проспекте, 137 (два объекта), а также на Минской, 43. В Советском демонтируют киоски на Пирогова. 23, Курчатова, 24, Маршака, 5, а также на улице 232-й Стрелковой дивизии, 27 и 6 (по последнему адресу два объекта).

Еще два объекта уберут в Центральном районе. Они расположены на Лесной поляне, 3, и на Московском проспекте, 102.

В Коминтерновском районе палатки снесут на бульваре Победы, 7, на Беговой, 217, и на Шишкова, 65.

В Ленинском районе уберут киоски по адресу Кропоткина, напротив дома №5.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
«Алло, аварийка?» В Рязани трещит по швам 70-летняя двухэтажка, не признанная аварийной

«Алло, аварийка?» В Рязани трещит по швам 70-летняя двухэтажка, не признанная аварийной 1

При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:23, 8 ноября 2019 4 477
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 9
13:25, 13 ноября 2019 4 545
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 12
8:09, 10 ноября 2019 2 365
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
11:28, 11 ноября 2019 2 669
Малое шоссе у «Виктории Плазы» сделают пешеходным 13
16:27, 11 ноября 2019 1 300
Ольга Бузова поддержала тестирование рязанских школьников и студентов на наркотики 2
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум