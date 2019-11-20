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В декабре в Воронеже снесут 18 киосков, сообщил
Объекты под снос нашлись во всех районах города, кроме Левобережного.
В Железнодорожном районе снесут киоски на улицах Электровозной, 12, Урывского, 11, Остужева, 22, Ленинском проспекте, 137 (два объекта), а также на Минской, 43. В Советском демонтируют киоски на Пирогова. 23, Курчатова, 24, Маршака, 5, а также на улице 232-й Стрелковой дивизии, 27 и 6 (по последнему адресу два объекта).
Еще два объекта уберут в Центральном районе. Они расположены на Лесной поляне, 3, и на Московском проспекте, 102.
В Коминтерновском районе палатки снесут на бульваре Победы, 7, на Беговой, 217, и на Шишкова, 65.
В Ленинском районе уберут киоски по адресу Кропоткина, напротив дома №5.
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