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13:51, 20 ноября 2019 177
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В бюджете Рязани на 2020 год повысили расходы на соцсферу

В бюджете Рязани на 2020 год повысили расходы на соцсферу

В бюджете Рязани на 2020 год повысили расходы на соцсферу. Об этом на комитете гордумы в среду, 20 ноября, рассказала мэр города Елена Сорокина.

По ее словам, бюджет на будущий год «социально ориентированный», так как 77,4% средств заложили именно на соцсферу.

«Учитывая, что повышается заработная плата педагогам, денежные средства, передаваемые управлению образования и молодежной политики, увеличиваются по сравнению с 2019 годом на 296 миллионов рублей», — сказала Сорокина, добавив, что также увеличиваются расходы на содержание образовательных учреждений.

Сити-менеджер также отметила, что в Рязани на улице Полетаева в 2020 году откроется новая школа на 1100 мест.

«Новые места в детсадах мы получили за счет возведения пристроек. Сейчас это 380 дополнительных мест. В следующем году будет еще. Плюс к этому на улице Зубковой откроется новый детский сад на 220 мест. Также в бюджете будут заложены средства на возведение пристроек, которые сдадут в 2021 году», — заключила Сорокина.


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