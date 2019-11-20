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15:07, 20 ноября 2019 100
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В 2020 году в Воронежской области начнут строить 20 спортобъектов

В 2020 году в Воронежской области начнут строить 20 спортобъектов

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов принял участие в работе федерального селекторного совещания на тему строительства физкультурно-оздоровительных объектов в 2020 году.

Участники совещания обсудили работу, которую проводят в регионах по обеспечению граждан доступной спортивной инфраструктурой, в том числе, в рамках нацпроектов.

«Улучшение состояния спортивной инфраструктуры, вовлечение воронежцев в активные занятия спортом, пропаганда здорового образа жизни входят в число приоритетных направлений работы как законодательной, так и исполнительной власти региона», — отметил Владимир Нетесов.

Всего в текущем году провели 560 всероссийских и региональных, а также 2500 муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий.

В сдаче норм ГТО приняли участие 85 тысяч человек, что на 13 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили на совещании.

Владимир Нетесов напомнил, что президент России Владимир Путин поставил задачу к 2024 году увеличить долю граждан, систематически занимающихся спортом, до 55%.

В текущем году, по оценкам экспертов, этот показатель в регионе составит 45%, что выше среднероссийского значения, которое ориентировочно составит 39-40%.

По прогнозам, число жителей Воронежской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2019 года превысит 966 тысяч, что на 37 тысяч больше чем в 2018 году.

Владимир Нетесов также добавил, что в рамках национального проекта «Демография» общий объем финансирования регионального проекта «Спорт — норма жизни» до 2024 года составляет 2 млрд 169,8 миллиона рублей. Средства направят на улучшение состояния спортивной инфраструктуры, а также на приобретение спортоборудования для учреждений, реализующих программы спортивной подготовки.

В частности, в Воронеже в ближайшее время откроется «Центр гребли на байдарках и каноэ». В текущем году приобретено оборудование на спортивные площадки для подготовки и сдачи нормативов ГТО в 13 муниципальных районах области, а до 2024 года такое оборудование появится во всех районах области. Также в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» до конца 2019 года в регионе запланирован ввод в эксплуатацию 21 спортобъекта, добавил Владимир Нетесов.

Председатель Воронежской областной думы подчеркнул, что представители депутатского корпуса и широкой общественности продолжат контроль за ходом строительства и качеством работ на спортивных объектах.

Напомним, в 2020 году в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» запланировано строительство 13 объектов спорта, а в рамках госпрограммы Воронежской области — еще семи.


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