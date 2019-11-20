В 2019 году рязанцы взяли кредиты на 64 миллиарда

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С января по сентябрь этого года общий объем кредитов, выданных рязанцам, составил 63,8 миллиарда рублей. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ Банка России по Рязанской области.
Просроченная задолженность за год сократилась на 2,4% и к началу октября составила 4,7 млрд рублей.
«Наилучший показатель — традиционно в сфере ипотечного кредитования: 99,4% жителей своевременно оплачивают свои кредитные обязательства по ипотеке», — отметили в сообщении.
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