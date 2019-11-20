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12:47, 20 ноября 2019 255
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Сотрудника рязанской колонии задержали за продажу телефонов заключенным

Сотрудника рязанской колонии задержали за продажу телефонов заключенным

Сотрудника одной из рязанских колоний задержали за превышение должностных полномочий. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, с декабря 2018 года по май 2019 года мужчина проносил в ИК телефоны и продавал их заключенным. Преступление пресекли сотрудники ОСБ УФСИН и УФСБ.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК. Расследование продолжается.


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