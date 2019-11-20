Сотрудника рязанской колонии задержали за продажу телефонов заключенным

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Сотрудника одной из рязанских колоний задержали за превышение должностных полномочий. Об этом сообщил
По данным следствия, с декабря 2018 года по май 2019 года мужчина проносил в ИК телефоны и продавал их заключенным. Преступление пресекли сотрудники ОСБ УФСИН и УФСБ.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК. Расследование продолжается.
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