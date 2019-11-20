Сорокина представила еще двух глав городских управлений

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В среду, 20 ноября, на комитете гордумы мэр Рязани Елена Сорокина представила еще двух руководителей городских управлений.
Так, Дмитрий Оспенников возглавил управление делами, а Мария Бобкова будет руководить управлением общественных отношений.
Напомним, Сорокина
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