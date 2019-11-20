Рязанских студентов пригласили на молодежный конкурс «КОМАНДА62»

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Рязанских студентов пригласили на молодежный конкурс для девушек и юношей в возрасте от 17 до 21 года «КОМАНДА 62». Он пройдет в среду, 20 ноября, в ДК «Приокский», начало в 17:00.
Вход на конкурс свободный. Среди команд заявлены представители:
Студентам предстоит представить себя на «Визитке», а также выполнить интеллектуальные, творческие и импровизационные задания.
Оценивать их выступления будет жюри из специалистов управления культуры, управления образования и молодежной политики администрации, а также представители СМИ.
Победители получат дипломы, кубок победителя и специальные призы от партнеров.
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