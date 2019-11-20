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14:03, 20 ноября 2019 137
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Рязанских студентов пригласили на молодежный конкурс «КОМАНДА62»

Рязанских студентов пригласили на молодежный конкурс «КОМАНДА62»

Рязанских студентов пригласили на молодежный конкурс для девушек и юношей в возрасте от 17 до 21 года «КОМАНДА 62». Он пройдет в среду, 20 ноября, в ДК «Приокский», начало в 17:00.

Вход на конкурс свободный. Среди команд заявлены представители:

  • Рязанского станкостроительного колледжа;
  • Рязанского колледжа «Московского университета имени Витте»;
  • Рязанского политехнического колледжа;
  • Рязанского медицинского колледжа;
  • Рязанского филиала «Московского университета имени Витте»;
  • Рязанского филиала Петербургского университета путей сообщения.

Студентам предстоит представить себя на «Визитке», а также выполнить интеллектуальные, творческие и импровизационные задания.

Оценивать их выступления будет жюри из специалистов управления культуры, управления образования и молодежной политики администрации, а также представители СМИ.

Победители получат дипломы, кубок победителя и специальные призы от партнеров.


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