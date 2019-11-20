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Фото: Pixabay.com
Рязанская пенсионерка отдала собутыльникам карту и лишилась почти 200 тысяч рублей. Об этом
58-летняя горожанка встретила двоих знакомых мужчин
«Рязанка время от времени общалась с ними, но знали их только по имени. В тот день компания решила отметить случайную встречу застольем», — пояснили в полиции.
Женщина дала приятелям банковскую карту, назвала пин-код и попросила сходить за алкоголем. После застолья пенсионерка уснула, а ее собутыльники сняли все ее сбережения — 193 800 рублей. Карту злоумышленники вернули на место.
Пропажу денег рязанка заметила через несколько дней, когда купила новый телефон. До этого она не пользовалась картой и не могла отслеживать операции со счетом, потому что ее старый мобильный сломался.
Полицейские нашли подозреваемых.
«В ходе предыдущей беседы они запомнили, что сотовый телефон пенсионерки сломан и когда будет куплен новый — неизвестно, поэтому злоумышленники предположили — у них будет достаточно времени потратить чужие деньги и за этот период пожилая женщина забудет об обстоятельствах, предшествующих хищению», — объяснили в пресс-службе.
На 35-летних мужчин завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК («Кража»). Им грозит до шести лет тюрьмы.
Отмечается, что деньги рязанцы успели потратить.
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