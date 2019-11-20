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14:49, 20 ноября 2019 354
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Рязанская пенсионерка отдала собутыльникам карту и лишилась почти 200 тысяч

Рязанская пенсионерка отдала собутыльникам карту и лишилась почти 200 тысяч

Фото: Pixabay.com

Рязанская пенсионерка отдала собутыльникам карту и лишилась почти 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

58-летняя горожанка встретила двоих знакомых мужчин

«Рязанка время от времени общалась с ними, но знали их только по имени. В тот день компания решила отметить случайную встречу застольем», — пояснили в полиции.

Женщина дала приятелям банковскую карту, назвала пин-код и попросила сходить за алкоголем. После застолья пенсионерка уснула, а ее собутыльники сняли все ее сбережения — 193 800 рублей. Карту злоумышленники вернули на место.

Пропажу денег рязанка заметила через несколько дней, когда купила новый телефон. До этого она не пользовалась картой и не могла отслеживать операции со счетом, потому что ее старый мобильный сломался.

Полицейские нашли подозреваемых.

«В ходе предыдущей беседы они запомнили, что сотовый телефон пенсионерки сломан и когда будет куплен новый — неизвестно, поэтому злоумышленники предположили — у них будет достаточно времени потратить чужие деньги и за этот период пожилая женщина забудет об обстоятельствах, предшествующих хищению», — объяснили в пресс-службе.

На 35-летних мужчин завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК («Кража»). Им грозит до шести лет тюрьмы.

Отмечается, что деньги рязанцы успели потратить.


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