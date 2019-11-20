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Фото: Администрация Рязани
Рязанская мэрия отчиталась об уборке улиц к зиме. С 6 по 11 ноября мусор, листья и ветки вывезли с улиц Радищева, Ленина, Есенина, Циолковского, Юбилейная, Крупской, Новаторов, Западная, Горького, Костычева, МОГЭС, Завражнова, Чкалова, Юбилейная, Вокзальная и на других, а также на площадях Театральная, Победы, Ленина, в скверах Александрова, Горького, Уткина, в ЦПКиО и на других территориях,
Рабочие также начали опиливать и вывозить аварийные деревья и кустарники с Лыбедского бульвара.
Дорожники залили ямы горячей асфальтобетонной смесью на 11 участках улиц Чернышевского, Полетаева, Крупской, Станкозаводской, Спортивной, Котовской, Корнилова, профессора Никулина, Гоголя, Островского, Рязанской, площади Попова, Михайловском шоссе, а также на перекрестке улиц Солнечной и Каширина, от улицы Черновицкой до Новорязанской ТЭЦ, от трассы М5 до РНПК, от Ряжского шоссе до Новорязанской ТЭЦ. Также там меняют и ремонтируют ограждения вдоль тротуаров.
Отмечается, что с начала сезона сотрудники Дирекции благоустройства вывезли с обочин более 31 тысячи кубометров песка и земли.
С 12 по 19 ноября рабочие промыли порядка 500 погонных метров трубопроводов и очистили внутри 44 ливневых колодца. Снаружи они привели в порядок 138 решеток дождеприемных колодцев, 13 отремонтировали и еще 11 изготовили и установили. Также мусор убрали из водопропускных труб городских прудов.
С 11 по 18 ноября с рязанских кладбищ вывезли и мемориальных комплексов 120 кубометров мусора и веток.
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