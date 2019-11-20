Россиян предложили штрафовать за ночной шум

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Фото: Pixabay.com
В Совете Федерации предложили штрафовать россиян за ночной шум. Об этом пишут «
Авторы инициативы предложили дополнить 14 главу проекта нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП). Согласно поправкам, если человек нарушает тишину в ночное время (с 23:00 до 7:00), ему грозит штраф от одной до трех тысяч рублей.
Уточняется, что запретить могут слишком громкое пение и использование звуковоспроизводящих устройств.
При этом, шуметь ночью можно, когда речь идет о пресечении правонарушений, ликвидации ЧС, проведении официальных массовых мероприятий и религиозных праздников.
Член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова считает, что штрафы за ночной шум решат проблему привлечения полиции к пресечению нарушения тишины.
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