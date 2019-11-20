В воронежском лесу пропавшего таксиста нашли убитым

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В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве таксиста, который числился без вести пропавшим. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
О пропаже 27-летнего мужчины заявила его жена. Она рассказала, что 5 ноября он уехал на арендованной машине на подработку. С тех пор он перестал выходить на связь.
Позже выяснилось, что автомобиль, на котором уехал мужчина, попал в поле зрения на АЗС, расположенной в Семилукском районе. Однако за рулем находился другой человек. Его личность установили. Им оказался ранее судимый 25-летний воронежец. Его задержали, и он признал свою вину, а также показал, где избавился от тела.
Следователи рассказали, что 5 ноября недалеко от улицы Степанова между мужчинами возникла ссора. Тогда подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего ножом в грудь и шею.
Воронежец сжег одежду, в которой находился во время совершения преступления, а также избавился от ножа.
Мужчину заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК «Убийство».
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.