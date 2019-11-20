Появилось видео с места ДТП на Северной окружной

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Появилось видео с места ДТП, произошедшего в среду, 20 ноября, на Северной окружной. Ролики опубликованы в Instagram.
Судя по видео, один из автомобилей врезался в ограждение. Ранее
Подробностей о произошедшем пока нет.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ третьем туре рязанской НХЛ встретились лидеры и аутсайдеры турнирной таблицы. Обзор
|
cледующая новость →Медсправки для получения водительских «прав» предложили сделать электронными
При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.