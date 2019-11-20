Перекрытие Михайловского шоссе вновь продлили

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Фото: Администрация Рязани
Перекрытие Михайловского шоссе продлили до 25 ноября. Об этом в среду, 20 ноября,
Напомним, во вторник, 5 ноября, на пересечении Михайловского и Московского шоссе
Из-за ремонта изменилась схема движения общественного транспорта. Маршруты №№10, 13 и 57 М³ между остановками «улица Вокзальная» и «Энергетическая» в прямом и обратном направлении едут по Московскому шоссе, Шоссейному переулку и Московской улице.
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