Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:53, 20 ноября 2019 539
 0    0

Перекрытие Михайловского шоссе вновь продлили

Перекрытие Михайловского шоссе вновь продлили

Фото: Администрация Рязани

Перекрытие Михайловского шоссе продлили до 25 ноября. Об этом в среду, 20 ноября, сообщил сайт администрации города.

Напомним, во вторник, 5 ноября, на пересечении Михайловского и Московского шоссе обрушился верхний свод канализационного коллектора диаметром 80 сантиметров. Рабочие «Водоканала» сейчас расширяют котлован и выносят подземные коммуникации.

Из-за ремонта изменилась схема движения общественного транспорта. Маршруты №№10, 13 и 57 М³ между остановками «улица Вокзальная» и «Энергетическая» в прямом и обратном направлении едут по Московскому шоссе, Шоссейному переулку и Московской улице.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
«Алло, аварийка?» В Рязани трещит по швам 70-летняя двухэтажка, не признанная аварийной

«Алло, аварийка?» В Рязани трещит по швам 70-летняя двухэтажка, не признанная аварийной 1

При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:23, 8 ноября 2019 4 417
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 9
13:25, 13 ноября 2019 4 466
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 12
8:09, 10 ноября 2019 2 344
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
11:28, 11 ноября 2019 2 628
Малое шоссе у «Виктории Плазы» сделают пешеходным 13
16:27, 11 ноября 2019 1 250
Ольга Бузова поддержала тестирование рязанских школьников и студентов на наркотики 2
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум