Новый формат вещания цифрового телевидения в Рязанской области запустят на через неделю

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С 21 по 22 ноября в Рязанской области пройдут работы по изменению настроек передающего оборудования первого мультиплекса цифрового эфирного телевидения. Об этом сообщил
Работы проведут для включения программ регионального канала ТКР, который входит в список обязательных общедоступных телеканалов субъектов РФ, в состав Общественного телевидения России.
Новый формат вещания начнется с 29 ноября.
Рязанцев предупредили, что изменения параметров сигнала могут вызвать сброс настроек на некоторых моделях приемного оборудования.
«В этом случае с 22 ноября необходимо просто провести перенастройку телеканалов — автоматическую или ручную. Менять при этом схему подключения приемного оборудования не требуется», — отметили в сообщении.
Вещание спутникового, кабельного и интерактивного телевидения не изменится. Для консультаций по вопросам технической настройки обязательных общедоступных телерадиоканалов цифрового телевидения будет работать федеральная «горячая линия РТРС» 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный).
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