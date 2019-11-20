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В среду, 20 ноября, на Северной окружной перевернулся автомобиль. Фото с места ДТП появилось «ВКонтакте».
По информации очевидцев, из-за ДТП образовалась крупная пробка. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор растянулся на два километра от Борковского карьера №3 до моста через Трубеж.
На место ДТП приехали пожарные и скорая.
Информация о произошедшем уточняется.
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