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12:11, 20 ноября 2019 316
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На пяти рязанских улицах отключили холодную воду

На пяти рязанских улицах отключили холодную воду

В среду, 20 ноября, на пяти рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Высоковольтная, дом 5-а;
  • Троллейбусный переулок, дома 6, 19, 21;
  • улица Октябрьский городок, дома 19, 38, 40.

Кроме того, к 17:00 воду дадут по адресам:

  • улица Есенина, дома 41, 43, 45, 45 корпус 1, 47/24;
  • улица Сенная, дом 3.

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