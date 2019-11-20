На оплату медпомощи рязанцам в 2020 году планируют направить более 14 миллиардов рублей

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На оплату медицинской помощи рязанцам в 2020 году планируется направить более 14 миллиардов рублей. В среду, 20 ноября, облдума в первом чтении рассмотрела проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Согласно документу, прогнозируемый общий объем доходов в бюджет территориального фонда в 2020 году составит 14,4 миллиарда рублей, что на 5,6% больше, чем в 2019 году. Из них 14,3 миллиарда рублей — поступления из федерального фонда ОМС.
Планируется, что в 2021 году объем доходов ТФОМС составит 15,2 миллиарда рублей, в 2022 — 16 миллиардов. Основную долю расходов бюджета фонда, 98%, на ближайшие три года планируется направить на финансовое обеспечение территориальной программы ОМС.
В 2020 году на оплату медицинской помощи рязанцам на территории области запланировано 12,8 миллиарда рублей, за ее пределами — 1,2 миллиарда. Отмечается, что на территории Рязанской области застрахованы 1 миллион 107 тысяч 486 человек.
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