На Московском шоссе столкнулись «Лада» и «Пежо»

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Утром в среду, 20 ноября, на Московском шоссе столкнулись Lada Vesta и Peugeot. Об этом сообщает
Авария произошла на перекретке Московского шоссе и улицы Мервинской. По словам очевидцев, за рулем обеих машин были женщины.
Никто не пострадал.
Фото из соцсетей
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