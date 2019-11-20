Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:49, 20 ноября 2019 232
 0    0

Медсправки для получения водительских «прав» предложили сделать электронными

Медсправки для получения водительских «прав» предложили сделать электронными

Фото: Pixabay.com

Медсправки для получения водительских «прав» предложили сделать электронными. Как сообщается на сайте МВД, такая норма есть в поправках в закон «О безопасности дорожного движения». Документ разрабатывали вместе с Минздравом.

Согласно законопроекту, Госавтоинспекция сможет запросить через систему межведомственного электронного взаимодействия всю информацию об обязательном медосвидетельствовании.

МВД будет получать сведения о водителях, у которых до истечения срока действия «прав» появились медицинские противопоказания к вождению. Врачи внесут эти данные в систему, в течение месяца водитель должен пройти еще одно обследование. Если болезнь подтвердится или водитель не придет на обследование, удостоверение аннулируют.

Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для экспертной оценки.

Напомним, с 22 ноября медсправки для водителей значительно подорожают. Из-за этого в среду, 20 ноября, в больницах нескольих регионов выстроились очереди.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Рязанские полицейские почти год выясняют последствия аварии, в которой погибла 20-летняя девушка

Рязанские полицейские почти год выясняют последствия аварии, в которой погибла 20-летняя девушка

Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:23, 8 ноября 2019 4 444
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 9
13:25, 13 ноября 2019 4 516
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 12
8:09, 10 ноября 2019 2 353
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
11:28, 11 ноября 2019 2 651
Малое шоссе у «Виктории Плазы» сделают пешеходным 13
16:27, 11 ноября 2019 1 264
Ольга Бузова поддержала тестирование рязанских школьников и студентов на наркотики 2
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум