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Фото: Pixabay.com
Медсправки для получения водительских «прав» предложили сделать электронными. Как сообщается на сайте
Согласно законопроекту, Госавтоинспекция сможет запросить через систему межведомственного электронного взаимодействия всю информацию об обязательном медосвидетельствовании.
МВД будет получать сведения о водителях, у которых до истечения срока действия «прав» появились медицинские противопоказания к вождению. Врачи внесут эти данные в систему, в течение месяца водитель должен пройти еще одно обследование. Если болезнь подтвердится или водитель не придет на обследование, удостоверение аннулируют.
Документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для экспертной оценки.
Напомним, с 22 ноября медсправки для водителей значительно подорожают. Из-за этого в среду, 20 ноября, в больницах нескольих регионов
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