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Николай Любимов вошел в топ-20 губернаторов-блогеров. По итогам октября глава Рязанского региона занял 15 место в рейтинге, составленном «Медиалогией».
Отмечается, что Любимов поднялся на четыре строчки. В тройку лидеров вошли глава Чечни Рамзан Кадыров, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Крыма Сергей Аксенов.
При составлении списка учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ. При этом наиболее популярным у журналистов постом Николая Любимова стало его заявление о том, что все вопросы и предложения, поступившие ему в прямом эфире «ВКонтакте», будут рассмотрены.
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