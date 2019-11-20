Любимов обсудил с депутатами облдумы реализацию нацпроектов

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В понедельник, 18 ноября, губернатор Николай Любимов встретился с председателем облдумы Аркадием Фоминым, его заместителями и руководителями комитетов регионального парламента. В преддверии принятия проекта областного бюджета на 2020-2022 годы в первом чтении они обсудили реализацию нацпроектов и их софинансирование.
Любимов поблагодарил депутатов заксобрания за конструктивное и плодотворное взаимодействие. Он подчеркнул, что важно при формировании бюджета предусмотреть полное софинансирование всех программ, встроенных в нацпроекты.
Среди социально важных объектов для всего региона губернатор назвал строительство онкологического диспансера, введение в эксплуатацию здания БСМП.
Депутаты интересовались оснащенностью оборудованием медицинских учреждений области. На встрече отметили, что практически полностью новое оборудование получит БСМП, закуплены современные томографы для ОКБ, онкодиспансера, рентгеновские комплексы для ряда детских больниц.
Также депутаты обсудили с губернатором планы по комплексному развитию сельских территорий, дорожному ремонту, созданию дополнительных мест в детсадах и школах, реализации проекта по улучшению качества питьевой воды в населенных пунктах, программы поддержки местных инициатив, развития промышленных предприятий и повышения производительности труда.
Аркадий Фомин отметил, что было важно в диалоге с губернатором понять те приоритеты, те целевые показатели, которые регион должен достигнуть в ходе реализации национальных проектов.
«Здесь главное не столько цифры, сколько то качество, то развитие, которое должна получить социальная сфера и экономика, и как следствие — качественное изменение жизни людей. Уверен, что бюджет на ближайшую трехлетку, в котором заложено порядка 31 млрд рублей на реализацию национальных проектов, будет эффективно работать на развитие региона и повышение качества жизни граждан», — подчеркнул спикер облдумы.
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