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Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году. Эти полномочия возложат на Многофункциональные центры (МФЦ), пишут «
Законопроект подготовило Минэкономразвития. Отмечается, что исключение составят неустранимые случаи, которые определят позднее.
Услуги можно будет получить вне зависимости от прописки и местонахождения. Сервисы органов исполнительной власти федерального уровня будут доступны в любом МФЦ России, а регионального — в каждом МФЦ субъекта. Также МФЦ смогут привлекать к работе негосударственные организации.
Помимо этого, документ предполагает подачу комплексных заявлений на несколько услуг одновременно. В законопроекте отмечается, что заявления будут заполнять сотрудники МФЦ, весь процесс станет электронным.
МФЦ также получат право собирать биометрические данные россиян и выдавать ID-паспорта с электронной подписью.
По данным издания, документ вступит в силу с 1 января 2021 года.
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