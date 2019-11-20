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13:35, 20 ноября 2019 156
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Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году

Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году

Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году. Эти полномочия возложат на Многофункциональные центры (МФЦ), пишут «Известия».

Законопроект подготовило Минэкономразвития. Отмечается, что исключение составят неустранимые случаи, которые определят позднее.

Услуги можно будет получить вне зависимости от прописки и местонахождения. Сервисы органов исполнительной власти федерального уровня будут доступны в любом МФЦ России, а регионального — в каждом МФЦ субъекта. Также МФЦ смогут привлекать к работе негосударственные организации.

Помимо этого, документ предполагает подачу комплексных заявлений на несколько услуг одновременно. В законопроекте отмечается, что заявления будут заполнять сотрудники МФЦ, весь процесс станет электронным.

МФЦ также получат право собирать биометрические данные россиян и выдавать ID-паспорта с электронной подписью.

По данным издания, документ вступит в силу с 1 января 2021 года.


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