Держатели карт «Сбербанка» смогут получить до ста процентов «Спасибо» от суммы чека на любых заправках

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«Сбербанк» сообщил о старте акции «Заправляйся на все 100 с картой Mastercard», которая будет проходить с 14 ноября по 31 декабря.
Для того, чтобы принять участие в акции, клиенту необходимо быть участником программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» и оплачивать картой Mastercard «Сбербанка» покупки на заправках в период акции.
«Любая покупка на АЗС может стать счастливой — тогда за нее участнику будет начислено от 5 до 100% суммы чека на бонусный счет. Это может быть покупка топлива или сопутствующих товаров на любых автозаправочных станциях по всей территории России. Чем чаще участник будет совершать покупки, тем выше шансы получить бонусы СПАСИБО», — рассказали в банке.
Отмечается, что дополнительно у клиентов есть шанс получить специальное предложение в виде скидки от партнеров программы «Спасибо от Сбербанка». Для этого также достаточно совершать покупки по карте Mastercard на АЗС в период проведения акции.
Подробности — на
«Наша предновогодняя акция дает каждому возможность получить повышенные бонусы вплоть до 100% от суммы чека. Помимо бонусов, также можно получить промокод на скидку от партнеров программы лояльности ʺСпасибо от Сбербанкаʺ", — прокомментировал Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» «Сбербанка».
«Категория трат на АЗС — одна из самых популярных среди всех участников программы лояльности, число которых на сегодняшний день уже превысило 42 млн человек. А теперь, благодаря акции, любая покупка может стать счастливой — и тогда клиент получит существенно больше бонусов СПАСИБО», — Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка».
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