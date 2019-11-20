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В среду, 20 ноября, автоинспекторы предупредили рязанцев о похолодании и снеге. Водителям, которые не «переобули» машины, рекомендовали сделать это.
Госавтоинспекция также попросила водителей снижать скорость перед «зебрами», а пешеходов — переходить дорогу только в установленных местах, а перед этим убедиться, что машина останавливается.
«В таких погодных условиях, всем участникам дорожного движения (как водителям, так и пешеходам) необходимо проявлять особую осторожность при передвижении по дорогам», — напомнили автоинспекторы.
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Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.