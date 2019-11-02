В воскресенье в Рязанской области потеплеет до +2 градусов

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В воскресенье, 3 ноября, в Рязанской области потеплеет, сообщили на
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.