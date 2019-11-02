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В сети появился ролик о проекте «Новогодняя столица 2020» в Рязани. Его опубликовали на YouTube в субботу, 2 ноября.
«Приглашаем вас отправиться в волшебное путешествие по Рязани и погрузиться в праздничную атмосферу. Ждем вас, чтобы масштабно встретить Новый год», — отметили в ролике.
Кроме того, в видео анонсировали «яркие фестивали, танцы огня и света, спектакли и концерты, праздники и форумы».
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.